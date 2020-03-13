После отмены чемпионата мира в Монреале из-за угрозы распространения коронавируса российская фигуристка Александра Трусова выложила видео тренировочного проката произвольной программы.

15-летняя Трусова в прокате исполнила пять четверных прыжков: сольные флип, лутц, тулуп и сальхов, а также каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов.

На соревнованиях в сезоне-2019/20 Трусовой не удавалось чисто исполнить программу с пятью заявленными четверными.

Александра выиграла два этапа Гран-при, стала третьей в финале, а также на чемпионатах России и Европы.

Кроме нее, на ЧМ-2020 должны были выступить Алена Косторная и Анна Щербакова.

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