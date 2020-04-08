Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит возможность проведения чемпионатов мира по фигурному катанию, шорт-треку и синхронному катанию в период с октября по декабрь 2020 года. Все три ивента не состоялись весной из-за пандемии коронавируса.

Обсуждение вопроса советом ISU назначено на 16 апреля, говорится в заявлении организации. Решение о переносе будет принято, если в мире наметится улучшение ситуации с пандемией. В случае негативной динамики все три турнира могут быть отменены.

Также сообщается, что список судей по фигурному катанию останется неизменным и в следующем сезоне. Исключение – лица, которые уже не соответствуют возрастным ограничениям.

ЧМ-2020 по фигурному катанию должен был пройти 18-21 марта в Монреале.

Из-за коронавируса были перенесены на 2021 год футбольный чемпионат Европы и Олимпиада в Токио.

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