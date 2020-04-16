Международный союз конькобежцев объявил об окончательной отмене чемпионата мира по фигурному катанию-2020. Он должен был пройти в канадском Монреале с 16 по 22 марта, но был перенесен из-за эпидемии коронавируса.

Это решение приняли на Совете ISU в ходе онлайн-встречи в четверг, 16 апреля.

«Что касается календаря сезона-2020/21 с учетом неопределенного развития кризиса из-за COVID-19 и его влияние на международные спортивные события, Совет ISU проведет еще одну онлайн-встречу 28 апреля. На ней будут обсуждаться различные сценарии и будущий календарь турниров ISU. Наша цель – проработать и обсудить со всеми заинтересованными лицами подходящие варианты при возможном развитии событий», – говорится в сообщении Международного союза конькобежцев.

Помимо ЧМ-2020 по фигурному катанию организация отменила ранее перенесенные чемпионаты мира по шорт-треку и по синхронному фигурному катанию. Они должны были пройти в марте-апреле этого года.

За всю историю ЧМ отменяли 16 раз – с 1915 по 1921 и с 1940 по 1945 гг. из-за Первой и Второй мировых войн, а также в 1961-м после крушения сборной США в авиакатастрофе.

Таким образом, действующей чемпионкой мира в женском одиночном катании останется приостановившая карьеру Алина Загитова.

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