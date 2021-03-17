Гендиректор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что тренерский штаб Этери Тутберидзе в полном составе отправится на чемпионат мира-2021 в шведский Стокгольм.

На главный турнир планеты из воспитанников Тутберидзе отобрались двое. В женском одиночном катании выступит Анна Щербакова, в мужской одиночке – Морис Квителашвили из сборной Грузии.

При этом по требованию организаторов на чемпионат допустят только одного тренера для одного спортсмена. Штаб Тутберидзе прибудет в Швецию втроем – помимо самой Этери в Стокгольме будут работать тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Фигурное катание Тутберидзе рассказала об испытательном сроке для Косторной 07/03/2021 В 05:42

«Они полетят специальным бортом, закрытым от всевозможных дуновений коронавируса, вместе со сборной. Полетят втроем – Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз, несмотря на ограничения. [Им удастся поехать всем троим], потому что школа «Самбо-70» – великая и воспитывает лучших спортсменов», – объяснил Лайшев в интервью газете «Спорт-Экспресс»

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021 пройдет с 24 по 27 марта, показательные выступления состоятся 28-го числа.

По результатам турнира в Стокгольме ISU разыграет квоты на ЧМ-2022 и Олимпийские игры, которые состоятся в следующем году в китайском Пекине.

Фигурное катание ЧМ в Стокгольме не перенесен. Он будет отбором к ОИ-2022 04/03/2021 В 13:49