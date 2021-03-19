24 марта в Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир станет отборочным на Олимпийские игры-2022 в Пекине.
Расписание и трансляции
Все выступления можно посмотреть на каналах Eurosport, трансляции будут доступны в России, Украине, Казахстане и Беларуси. А еще следить за соревнованиями можно на нашем сайте и в приложении во вкладке «Смотреть» (доступ по подписке).
Чемпионат мира
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24 марта (среда)
Женщины, короткая программа – 11:55 (Eurosport 1, Eurosport 4K)
Пары, короткая программа – 20:25 (Eurosport 1, Eurosport 4K)
25 марта (четверг)
Мужчины, короткая программа – 13:25 (Eurosport 1, Eurosport 4K)
Пары, произвольная программа – 20:05 (Eurosport 1, Eurosport 4K)
26 марта (пятница)
Танцы на льду, ритм-танец – 12:45 (Eurosport 2, Eurosport Gold)
Женщины, произвольная программа – 19:55 (Eurosport 1, Eurosport 4K)
27 марта (суббота)
Мужчины, произвольная программа – 13:55 (Eurosport 1, Eurosport 4K)
Танцы на льду, произвольный танец – 19:00 (Eurosport 1, Eurosport 4K)
28 марта (воскресенье)
Показательные выступления – 15:50 (Eurosport 2, Eurosport Gold)
Состав сборной России на ЧМ
Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.
Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда.
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.
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