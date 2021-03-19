24 марта в Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир станет отборочным на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Расписание и трансляции

Все выступления можно посмотреть на каналах Eurosport, трансляции будут доступны в России, Украине, Казахстане и Беларуси. А еще следить за соревнованиями можно на нашем сайте и в приложении во вкладке «Смотреть» (доступ по подписке).

Чемпионат мира На ЧМ-2021 разрешили 1 тренера. От Тутберидзе поедет весь штаб ВЧЕРА В 18:58

24 марта (среда)

Женщины, короткая программа – 11:55 (Eurosport 1, Eurosport 4K)

Пары, короткая программа – 20:25 (Eurosport 1, Eurosport 4K)

25 марта (четверг)

Мужчины, короткая программа – 13:25 (Eurosport 1, Eurosport 4K)

Пары, произвольная программа – 20:05 (Eurosport 1, Eurosport 4K)

26 марта (пятница)

Танцы на льду, ритм-танец – 12:45 (Eurosport 2, Eurosport Gold)

Женщины, произвольная программа – 19:55 (Eurosport 1, Eurosport 4K)

27 марта (суббота)

Мужчины, произвольная программа – 13:55 (Eurosport 1, Eurosport 4K)

Танцы на льду, произвольный танец – 19:00 (Eurosport 1, Eurosport 4K)

28 марта (воскресенье)

Показательные выступления – 15:50 (Eurosport 2, Eurosport Gold)

Состав сборной России на ЧМ

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

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