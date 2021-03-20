Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган ответил на вопрос, с какими трудностями столкнутся российские фигуристы на чемпионате мира в Стокгольме.

«Обстановка, которая определяется закрытостью, отсутствием зрителей, нахождением в так называемом пузыре. Но эти моменты будут воздействовать, наверное, на всех спортсменов», – цитирует чиновника ТАСС

Спортсмены вылетают в Швецию чартерным рейсом «Все здоровы, готовы к полету. Конечно, волнение, как и перед любым чемпионатом, существует, но, надеюсь, что все спортсмены готовы – все прошли сбор. Надеюсь, покажем достойный результат», – заключил Коган.

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ЧМ пройдет 24-28 марта, Eurosport покажет турнир.

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