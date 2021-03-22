Международное фигурное катание наконец выходит из тени – в среду, 24 марта, в шведском Стокгольме стартует чемпионат мира. Без зрителей, в суровейшем антиковидном пузыре – но ISU все же отважился и вышел из шкафа. Действительно крупных турниров не было больше года: абсолютно все юниорские старты, включая ЧМ, отменили, а этапы Гран-при в национальном формате выглядели слишком несерьезно (кроме московского).

На полноценной основе в коронавирусный сезон соревновались только в России – даже больше, чем обычно. Этим вряд ли можно хвалиться, потому что вместе с сохранением спортивного ритма почти все сборники рано или поздно подхватили ковид, но некоторые все же прошли по более-менее привычной модели: два этапа Кубка России вместо Гран-при, Rostelecom Cup как импровизированный финал серии, национальный чемпионат, командный Кубок Первого канала в даты чемпионата Европы. Потом – добор на финале Кубка России, и состав на чемпионат мира наконец сформирован.

На ЧМ-2021 у России отличный шанс взять три золота из четырех – победа у парней при Нэтане Чене и Юдзуру Ханю все же маловероятна. Зато готовы девушки-квадистки (и трикселистка Елизавета Туктамышева – а вдруг?), сохраняют высочайший мировой уровень все три спортивные пары, а танцорам предстоит побороть только североамериканские дуэты – четырехкратные Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон снялись из-за нехватки соревновательной практики.

Чемпионат мира Трусова заявила 3 квада на ЧМ, Щербакова – 1 4 ЧАСА НАЗАД

Но есть и другая интрига с российскими фигуристами, которая не затрагивает медали. Это будущие оценки Анны Щербаковой и Александры Трусовой, представляющих тренировочные группы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко соответственно. «Хрустальный» и «Ангелы» воюют год с лишним, и это все больше о битве кланов или даже политике, и все меньше – о спорте. Когда уважаемые тренеры и хореографы набрасывали друг на друга в соцсетях, было неловко, когда Алексей Железняков из «Самбо» вызвал Плющенко на бой, стало совсем стыдно.

Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, Кубок Первого канала Фото: Getty Images

Национальная федерация не спешит урезонить спорщиков, указав им, что в красивом и эстетичном виде спорта нет места недостойным дрязгам. Фигурные чиновники предпочитают молчание, которое выглядит гораздо красноречивее, чем любые слова. Высказываются разве что приближенные к руководству ФФККР, а по их цитатам и судейским оценкам на внутренних соревнованиях курс перед олимпийским сезоном предельно ясен: все брошено на поддержку группы Тутберидзе.

Внутреннее судейство – тема для научного исследования: если не диплома в спортивном вузе, то как минимум курсовой работы. Это не закреплено ни в каких правилах, но негласно всегда считалось, что арбитры на национальных турнирах своими баллами как бы показывают иностранным коллегам, какие оценки они (точнее, местная федерация) хотели бы видеть у своих фигуристов на международном уровне относительно самих себя и друг друга. Условно говоря, если на чемпионате России Щербакова получила компоненты выше, чем Трусова – так поставят и на чемпионате мира, даже если Анна будет чиркать коньками по льду без намека на скольжение, а Александра покажет все, чему научилась на дополнительных непрыжковых тренировках за почти год у Плющенко.

Еще один негласный завет национального судейства – коридор оценок, выбранный для той или иной фигуристки. Щербакова получает в короткой программе где-то 80 плюс-минус, Трусова не выбирается из 75, хотя их контент в большинстве случаев одинаков или различается неглобально в ту или иную сторону. Это показывает, что примерно такой расклад федерация хочет видеть на чемпионате мира: перед произволкой Аня должна опережать Сашу на пять-семь баллов.

Евгений Плющенко и Александра Трусова Фото: Getty Images

А если вам до сих пор кажется, что судейство в русской фигурке на 100% объективное, стоит обратиться к недавнему финалу Кубка России, где арбитры сломали несокрушимый устой последних сезонов: тот, где Алена Косторная – самая компонентная фигуристка во Вселенной, а у Елизаветы Туктамышевой компонентов нет в принципе, несмотря на титулы, выслугу лет и то самое зрелое женское катание. Но в «Мегаспорте» Лиза обошла Алену компонентами – и это сродни обвала неба на землю, дождичка в четверг или свистнувшего на горе рака. Не потому, что в тот день все вдруг перевернулось, и Туктамышева выдала суперкомпонентный прокат, а Косторная провалилась. Просто Елизавета наконец получила то, что всегда заслуживала – ведь на финале ей вручали третью путевку на чемпионат мира. И если на там ее отсудят низко – как всегда судят в России – разве же это выгодно ФФККР? И разве есть сомнения, что на первом же старте после возвращения к Тутберидзе Алене вернут ее компоненты? Никаких сомнений. Как и в том, что Трусовой не вернут флип с правильного ребра, который чудесным образом пропал при уходе из «Хрустального».

В ковидный сезон-2020/21 российское судейство откровенно пошло вразнос, оценивая прокаты учениц Тутберидзе в сравнении с остальными фигуристками. Например, вышло так, что юниорка Камила Валиева в протоколе владела коньком лучше двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю (чемпионаты России и Японии проводились параллельно, и баллы можно было сравнить), а ее каскады через перетяжку со сменой ребра плюсуют практически на максимум. Щербакова получала высочайшие баллы с каскадом 3-2, приземленным на две ноги. Трусова не могла приблизиться ни с безупречными прокатами, ни с более сложным контентом, и это справедливо возмущало Плющенко.

Анна Щербакова Фото: Getty Images

Откровенно говоря, русская фигурка еще не приняла двукратного олимпийского чемпиона именно в роли тренера, как и большая часть болельщиков. И если Евгения можно недолюбливать за пиар-деятельность с участием жены Яны Рудковской и ролики в тик-токе, недоумевать из-за Гном Гномыча, который стал скорее брендом, чем ребенком любящих родителей, то в случае с судейством он абсолютно прав. «Надо больше работать, критика судей – удел слабых», – примерно такие возмущения несутся в адрес Плющенко в соцсетях и комментариях. Но сколько бы они с Трусовой ни работали, их отодвинут от фигуристок «Хрустального» искусственно: правила фигурного катания вариативны и позволяют это, а опция подачи протеста работает только в случае математической ошибки (например, четверной прыжок оценили как тройной). В спорте сложно придумать что-то глупее, чем неприятие судейской критики. Разве не эти же болельщики травили судью Жерона Принса, который выставил неправильные ребра Косторной и Загитовой на этапе Гран-при во Франции? А те из них, кто постарше, наверняка были в ярости от оценок гимнаста Алексея Немова на ОИ-2004.

Поэтому именно судейство интересует едва ли не сильнее, чем распределение медалей. Возьмут ли судьи за образец работу коллег на всероссийских турнирах или прислушаются к здравому смыслу?

Фигурное катание Туктамышева описала попадание на ЧМ мемом из GTA 02/03/2021 В 12:07