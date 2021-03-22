Стало известно, какой контент заявили фигуристки на чемпионат мира в шведском Стокгольме.
Александра Трусова собирается исполнить три четверных прыжка в произвольной программе (лутц, тулуп и тулуп в связке в тройным). Девушка не будет прыгать тройной аксель в КП.
Анна Щербакова запланировала четверной флип в произвольной программе, а японка Рика Кихира – четверной сальхов и по одному тройному акселю в каждой программе. Елизавета Туктамышева продемонстрирует один тройной аксель в короткой программе и два – в произвольной, сообщает официальный сайт ISU.
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- Женские соревнования на чемпионате мира в Стокгольме состоятся 24 и 26 марта.
- Фигуристы будут выступать при пустых трибунах.
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