Бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что ей будет сложно поддерживать россиянку Анну Щербакову на чемпионате мира в Стокгольме. Олимпийская чемпионка-2018 считает, что Щербакова выглядит болезненно.

«Она такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы. Чтобы для нее это не было не пыткой, чтобы она чувствовала энергию соревнований, а не выступала только потому, что ее заставляют тренеры.

Вот у Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой видно, что они сами двигают свои карьеры вперед. А в облике Анны есть что-то печальное», – сказала Дюамель в подкасте The Skating Lesson

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Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева выступят на чемпионате мира в Стокгольме.

Меган Дюамель в паре с Эриком Рэдфордом взяла золото, серебро и бронзу Олимпиады-2018 в Южной Корее.

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