Опубликовано 23/03/2021 в 16:23 GMT | Обновлено 23/03/2021 в 16:23 GMT

Фигуристка сборной России Александра Трусова чисто выполнила пять квадов на прогоне произвольной программы перед чемпионатом мира-2021.

16-летняя спортсменка заявила четверной флип, четверной сальхов, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной лутц – тройной тулуп и четверной тулуп. На тренировке во вторник, 23 марта, Трусова идеально выполнила прокат.

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По результатам жеребьевки Александра выступит первой в сильнейшей разминке короткой программы на ЧМ-2021 в Стокгольме. Ее выход на лед запланирован на среду, 24 марта, 17:18 по московскому времени.

Вместе с Трусовой в седьмой разминке пройдут прокаты Анны Щербаковой, Каори Сакамото, Сатоко Мияхары, Брэди Теннелл и Рики Кихиры.

Произвольную программу на мировом чемпионате фигуристки-одиночницы представят в пятницу, 25 марта. Прямые трансляции из Стокгольма будут вести телеканалы семейства Eurosport.

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