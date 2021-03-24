Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме стартует самым важным видом для России – короткой программой в женском одиночном катании. Eurosport.ru предлагает подробнейший гайд по первой части соревновательного дня.
Кто представит Россию?
Российские фигуристы на ЧМ-2021 выступают без флага, как ранее лыжники, биатлонисты, конькобежцы и другие представители зимних видов. В протоколах рядом с фамилиями россиян значится аббревиатура FSR – Figure Skating Russia (фигурное катание России). В честь победителей на церемонии награждения будет играть тема концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.
Чемпионат мира
Трусова чисто прыгнула 5 квадов на прогоне ПП. На видео – богиня
В женском одиночном за Россию выступят Анна Щербакова (чемпионка России), Александра Трусова (бронзовый призер чемпионата России) и Елизавета Туктамышева (отобралась через финал Кубка России). Серебряный призер ЧР Камила Валиева, разорвавшая соперниц на Кубке Первого канала, не имеет права выступать на чемпионате мира из-за возраста – ей всего 14 лет. Щербакова и Трусова – главные фаворитки соревнований наряду с японкой Рикой Кихирой.
Анна Щербакова и Александра Трусова
Фото: Getty Images
Какой контент заявили русские фигуристки?
Заявочный лист перед любым соревнованием – факт крайне неточный, потому что написанный там контент необязателен, а заявки иногда не подаются спортсменами в режиме онлайн, а берутся с прошлого соревнования. Но, если следовать заявочной букве, расклад следующий:
- Щербакова – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц-тройной риттбергер;
- Трусова – двойной акель, тройной флип, тройной лутц-тройной тулуп;
- Туктамышева – тройной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип.
Самая простая программа получается у Трусовой, но на тренировках уже в Стокгольме она активно накатывала тройной аксель и сделала его чисто во время одного из прогонов короткой программы. В соревновательных прокатах элемент пока не получался максимально чисто, но успешная попытка на ЧМ принесет Александре очень важные баллы.
Где и во сколько смотреть?
Короткая программа официально стартует в 12:00 по московскому времени. Заявлены 39 фигуристок, но только 24 отберутся в произвольную программу. В первых разминках пойдет битва именно за проход во второй день – там не нужно ждать ни тройных акселей, ни даже каскадов три-три. Самое сочное начинается в предпоследней, шестой разминке, которую откроет Туктамышева.
Вот точное время выхода на лед российских фигуристок по Москве:
- Туктамышева – 16:32 (предпоследняя разминка);
- Трусова – 17:18 (последняя разминка);
- Щербакова – 17:24 (последняя разминка).
Елизавета Туктамышева на тренировке в Стокгольме
Фото: Getty Images
Полное временное расписание женской короткой программы – здесь.
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В 16:30, перед выступлением Лизы Туктамышевой, подключится текстовый лайв от Eurosport.ru – присоединяйтесь, вместе следить за развязкой соревнований гораздо увлекательнее.
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