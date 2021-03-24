Один из тренеров сборной России по фигурному катанию Александр Жулин похвалился, как на чемпионате мира в Стокгольме ему удалось обойти антиковидные правила.
Организаторы запретили фигуристам и их тренерам касаться руками бортов вокруг катка, но 57-летний Жулин нашел остроумный выход из положения и похвастался этим в инстаграме. Тренер потрогал борт ногой, а не рукой.
«Дорогие мои! Вам привет из Швеции! Строго-настрого сказали борты руками не трогать. Но русские смекалисты», – написал Жулин под публикацией.
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