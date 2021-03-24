Опубликовано 24/03/2021 в 14:58 GMT | Обновлено 24/03/2021 в 15:08 GMT

Российская фигуистка Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Японка Рика Кихира стала второй, Елизавета Туктамышева – третьей.

Судьи оценили прокат Щербаковой ровно в 81 балл. Анна чисто исполнила двойной аксель и тройной флип, а во второй половине программы сделала сложнейший каскад тройной лутц-тройной риттбергер – единственной из всех участниц.

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Рика Кихира исполнила тройной аксель, но из-за недокрутов получила только 79,08 балла и заняла второе место. Третьей стала Елизавета Туктамышева, исполнившая тройной аксель, каскад тройной лутц-тройной тулуп и тройной влип. Лиза получила 78,86 балла.

Александра Трусова стала только 12-й, набрав 64,82 балла. Фигуристка из группы Евгения Плющенко не рискнула пойти на тройной аксель и исполнила двойной, а затем ошиблась на тройном лутце, не исполнив каскад во второй половине программы.

Полные результаты

Щербакова и Трусова впервые выступают на чемпионате мира.

Произвольная программа состоится в пятницу, 26 марта.

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