Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Девушка стала лишь 12-й, набрав 64,82 балла.

«Сегодня с утра тройной аксель не получался, поэтому решили, что лучше сделаем двойной. Я считаю, что не справилась с волнением, в последнее время очень сильно волнуюсь. Пока что не знаю, почему, буду думать, буду стараться кататься чисто», – объяснила Трусова.

Спортсменка не рассказала о планах на четверные прыжки в произвольной программе. «Все посмотрите в произвольной, ничего говорить не буду», – приводит слова Трусовой РИА Новости

Чемпионат мира Трусова ошиблась в КП – реакция Плющенко красочнее любых слов ЧАС НАЗАД

Короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме выиграла Анна Щербакова.

Произвольная программа состоится в пятницу, 26 марта.

Чемпионат мира Щербакова выиграла КП, Туктамышева – 3-я, Трусова – 12-я 2 ЧАСА НАЗАД