Александра Трусова ошиблась во время исполнения короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме. Реакция тренера спортсменки Евгения Плющенко оказалась неоднозначной.
Российская фигуристка исполнила двойной аксель, а затем ошиблась на тройном лутце, не исполнив каскад во второй половине программы.
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Трусова регулярно валит главные старты. Виноват не Плющенко
- В короткой программе Трусова заняла только 12-е место, набрав 64,82 балла, первой стала Анна Щербакова.
- Произвольная программа состоится в пятницу, 26 марта.
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Щербакова выиграла КП, Туктамышева – 3-я, Трусова – 12-я
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