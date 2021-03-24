Опубликовано 24/03/2021 в 15:36 GMT | Обновлено 24/03/2021 в 16:46 GMT

Александра Трусова ошиблась во время исполнения короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме. Реакция тренера спортсменки Евгения Плющенко оказалась неоднозначной.

Российская фигуристка исполнила двойной аксель, а затем ошиблась на тройном лутце, не исполнив каскад во второй половине программы.

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В короткой программе Трусова заняла только 12-е место, набрав 64,82 балла, первой стала Анна Щербакова.

Произвольная программа состоится в пятницу, 26 марта.

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