Короткая программа девушек на чемпионате мира принесла смешанные чувства. Россия лидирует: Анна Щербакова выиграла у допустившей два недокрута Рики Кихиры, Елизавета Туктамышева – третья с чистейшим тройным акселем и минимальным отставанием. Но 12-е место Александры Трусовой, которая едва вписалась в предпоследнюю разминку, откровенно удручает. Саша не должна находиться в компании Ольги Микутиной, Луны Хендрикс и дебютантки из Канады Мадлен Скизы – при всем к ним уважении.

Трусова открывала сильнейшую группу, и за нее было невероятно волнительно – вернее, за метания туда-сюда с тройным акселем. В изначальной заявке его не было, но потом Саша чисто исполнила элемент в одном из прогонов, напрыгала несколько сольных попыток и решилась внести изменения, как бы давая понять: тройной аксель будет! Но на соревнованиях она ни разу не приземляла его чисто – только в степ-ауты.

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Заявка с прыжковым контентом перед стартом турнира – вещь чисто символическая. Фигуристка может заявить хоть четверной аксель, а исполнить в итоге что-то совсем другое. Но заявка делает все для того, чтобы любителям фигурки и журналистам два дня было о чем поговорить и поспорить. Может, Трусовой не нужен тройной аксель? Сделает двойной, получит свои дежурные 75 баллов и пойдет готовиться к штурму четверными в произвольной? Но а вдруг получится, как на тренировках?

Ответ пришел сам в соревновательный день – на утренней тренировке тройной аксель упорно не шел, и от него отказались: в начале программы Александра легко скрутила двойной. А потом, уже справившись с сольным тройным флипом, во второй половине вдруг приземлила в степ-аут тройной лутц. И осталась без каскада. Удивительная ошибка – лутц-тулуп Трусова прыгнет, как это говорится, ночью с закрытыми глазами. В том числе в бонусной части – раньше там вовсе стоял сложнейший лутц-риттбергер, и Саша выдерживала. Сейчас – 64,82 балла, крах и 12-е место.

«Я не справилась со своим волнением, в последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю почему, буду думать и стараться кататься чисто», – дала Трусова комментарий в микст-зоне.

До проката фигуристка жаловалась на ковидные ограничения – в «пузырь» приехали только тренеры Евгений Плющенко и Сергей Розанов, а взять маму и любимую собаку ради моральной поддержки организаторы не разрешили. Может быть, на психологической готовности фигуристки сказалось это, но в целом Трусова срывает главные старты с момента выхода во взрослые в сезоне-2019/20. Счастливое исключение – декабрьский чемпионат России.

Проблема Александры – не в Плющенко, который якобы не может настроить фигуристку перед выходом на лед. Не в отсутствии второго тренера Дмитрия Михайлова – Саша наладила с ним отличный коннект, но молодой специалист остался на хозяйстве в «Ангелах». Все то же самое было у Этери Тутберидзе: Трусова друг за другом завалила финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы – правда, падая с квадов в произвольной. Александра выигрывает старты со слабой конкуренцией (этапы Гран-при или Кубка России), но регулярно терпит неудачу на топовых статусных турнирах.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Возможно, Саше нужно больше работать над психологией: она уже не тот робот, который выходил на юниорские старты, штамповал четверные и потом выезжал за золотом. Происходит взросление, психика становится гибче, а предстартовое волнение – неотъемлемая часть любого спорта. Здесь не поможет ни Плющенко, ни Тутберидзе: в физическом и техническом плане Трусова все умеет. Все происходит на ментальном уровне.

Отставание от первого места – 16,18 балла, от третьего – 14,04. Теоретически такое отыгрывается: в среднем 15 баллов можно получить за добротный каскад четыре-три. Только вот Щербакова, Кихира и Туктамышева тоже владеют элементами ультра-си, а в том, исполнит ли Трусова запланированные пять квадов, уверенности нет. И это личная трагедия фигуристки.

Чемпионат мира Щербакова выиграла КП, Туктамышева – 3-я, Трусова – 12-я 2 ЧАСА НАЗАД