Российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выиграла короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун стали вторыми, а другие россияне, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими.
Судьи оценили прокат Бойковой и Козловского в 80.16 баллов – спортсмены, которые поменяли музыку в программе перед турниром, откатали без ошибок. Китайской паре поставили 77.62, а Мишиной и Галлямову – 75.79.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми (71.46). Во время проката Евгения сдвоила параллельный тройной тулуп и сделала степ-аут.
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