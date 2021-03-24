Опубликовано 24/03/2021 в 21:17 GMT | Обновлено 24/03/2021 в 21:23 GMT

Российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выиграла короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун стали вторыми, а другие россияне, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими.

Судьи оценили прокат Бойковой и Козловского в 80.16 баллов – спортсмены, которые поменяли музыку в программе перед турниром, откатали без ошибок. Китайской паре поставили 77.62, а Мишиной и Галлямову – 75.79.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми (71.46). Во время проката Евгения сдвоила параллельный тройной тулуп и сделала степ-аут.

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