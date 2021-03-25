Во второй день чемпионата мира по фигурному катанию будут разыграны первые комплекты наград – произвольные программы покажут спортивные пары. Россия в этой дисциплине не брала золото с 2013 года: предолимпийский ЧМ выиграли будущие чемпионы Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

В 2021-м супершанс имеют ученики Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – действующие чемпионы Европы и обладатели мирового рекорда в короткой программе. В Стокгольм они приехали вторым номером, проиграв национальный чемпионат Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Но уже на ЧМ показали безупречный прокат новой короткой программы, а конкуренты ошиблись.

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Анастасия Мишина и Галлямов, тренирующиеся в той же группе, тоже выступили на ура, но немного проиграли китайцам. Суй Вэньцзин и Хань Цун запороли параллельный тройной тулуп – партнерша на четверть не докрутила прыжок и приземлила его в степ-аут. Двукратных (и действующих) чемпионов мира спасли компоненты: по этому показателю титулованных фиуристов и дебютантов оценивают по-разному. А у чемпионов России Тарасовой/Морозова снова произошел сбой – почти падение Евгении с тулупа и сильный недокрут.

Положение после короткой программы

1. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16 балла

2. Суй Вэньцзин и Хань Цун (Китай) – 77,62

3. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) – 75,79

4. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) – 71,46

5. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 71,32

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Getty Images

Что будет в произвольной программе?

Корректировки в судейской системе после сезона-2017/18 вынудили пары отказаться от четверных подкрутов и выбросов в пользу чистоты элементов, поэтому заявочный лист, как в случае с одиночниками, изучать не стоит. У всех заявлены базовые тройные элементы, прыжки – только младшие.

Бойковой и Козловскому нужно настраиваться на прокат и кататься максимально чисто, потому что у китайцев есть виртуальное компонентное преимущество, а их произвольная, оставленная с позапрошлого чемпионского сезона – шедевр. Против Суй/Ханя – отсутствие соревновательной практики и тренировочных условий. В коронавирусный период оттачивать мастерство в Китае было очень трудно.

Где и во сколько смотреть?

В произвольную программу отобрались 20 пар. Белорусы Богдана Лукашевич и Александр Степанов выйдут на лед в 20:17 по московскому времени, а прокат Бойковой и Козловского закончится в 23:54. Все русские пары попали в последнюю разминку. Жеребьевки не было – дуэты автоматически распределились от худшего к лучшему.

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Вот точное время выхода на лед сильнейших пар по Москве:

Тарасова Морозов – 23:21

Мишина/Галлямов – 23:29

Суй/Хань – 23:27

Бойкова/Козловский – 23:46

На сайте Eurosport.ru и в приложении можно увидеть абсолютно все прокаты. Телеканал Eurosport 1 показывает все разминки, вплоть до сильнейшей, а к моменту борьбы за медали трансляция по России перейдет на Eurosport 2 из-за контрактных обязательств. Зрителям из других стран придется воспользоваться подпиской.

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