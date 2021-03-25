Опубликовано 25/03/2021 в 15:27 GMT | Обновлено 25/03/2021 в 15:27 GMT

Российский фигурист Михаил Коляда стал четвертым в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Судьи оценили прокат Коляды в 93.52 балла. Михаил откатал программу без падений и исполнил тройной аксель. Первое место занял японец Юдзуру Ханю (106.98), вторым стал Юма Кагияма (100.96), третий – американец Нэтан Чен (98.85).

Другой представитель России, Евгений Семененко, занял 10-е место с программой под саундтрек из сериала «Бандитский Петербург». Судьи поставили ему 86.86 баллов.

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