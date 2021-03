Российская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов выиграла золотую медаль чемпионата мира в Стокгольме (Швеция). Представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун стали вторыми, а другие россияне, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими.

Судьи оценили произвольную программу Мишиной и Галлямова в 151.80 баллов (227.59 в сумме) – спортсмены откатали без ошибок под песню группы Queen – We are the champions. Китайской паре поставили 148.09 (225.71), а Бойковой и Козловскому – 137.47 (217.63). Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми, набрав 141.30 баллов (212.76).

Чемпионский прокат Мишиной/Галлямова под We Are The Champions

В короткой программе первое место заняли Бойкова и Козловский, второй стала пара Вэньцзин/Цун, третьей – Мишина/Галлямов.

В пятницу, 26 марта, в 12:45 (мск) состоится ритм-танец, а в 19:55 – произвольная программа у женщин.

Михаил Коляда стал четвертым в короткой программе на чемпионате мира.

