Российская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов выиграла золотую медаль чемпионата мира в Стокгольме (Швеция). Представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун стали вторыми, а другие россияне, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими.
Судьи оценили произвольную программу Мишиной и Галлямова в 151.80 баллов (227.59 в сумме) – спортсмены откатали без ошибок под песню группы Queen – We are the champions. Китайской паре поставили 148.09 (225.71), а Бойковой и Козловскому – 137.47 (217.63). Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми, набрав 141.30 баллов (212.76).
Чемпионский прокат Мишиной/Галлямова под We Are The Champions
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В короткой программе первое место заняли Бойкова и Козловский, второй стала пара Вэньцзин/Цун, третьей – Мишина/Галлямов.
- В пятницу, 26 марта, в 12:45 (мск) состоится ритм-танец, а в 19:55 – произвольная программа у женщин.
- Михаил Коляда стал четвертым в короткой программе на чемпионате мира.
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