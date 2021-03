Россия выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в парах – впервые с 2013 года, когда за год до Олимпиады в Сочи это сделали будущие победители Игр Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Титул в Стокгольме-2021 выиграли не лидировавшие после короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а другие ученики Тамары Москвиной – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, дебютанты крупных международных стартов.

В сентябре на контрольных прокатах сборной Настя и Саша презентовали произвольную программу под нарезку песен Queen. Да-да, We Are The Champions там тоже была – во второй половине, под занавес. Очень хотелось, чтобы композиция оказалась символичной, хотя это было трудно: Бойкова и Козловский заезжали в ковидный сезон чемпионами Европы, Евгения Тарасова и Владимир Морозов проходили очередную перезагрузку в США у Марины Зуевой.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Getty Images

В итоге Мишина и Галлямов проиграли Бойковой/Козловскому Гран-при России, не попали в медали на чемпионате России, и в обычное время их сезон был бы закончен. На Европу поехали бы бронзовые призеры Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, точно бы взяли там медали (конкуренция на континенте отсутствует), а потом отправились бы и на мир. Но в эпоху коронавируса ФФККР дала гарантированные путевки только чемпионам и вице-чемпионам, а остальных отправила добираться на Кубок России. И там билет в Швецию вырвали Мишина/Галлямов.

Они проигрывали после короткой 4,37 балла: в одиночном катании – мизерное отставание, в парах, где контент примерно равный – уже заметное. На следующий день ребята откатали произволку потрясающе уверенно, без малейших помарок, но пока не знали, что We Are The Champions уже звучит на весь каток в их честь в буквальном смысле. Китайская пара ошиблась на параллельном прыжке и получила недокруты, Бойкова запорола прыжок и выезд с одного из выбросов.

Чемпионский прокат Мишиной/Галлямова под We Are The Champions

We Are The Champions гремела опять – когда новые чемпионы мира выезжали за медалью. На награждениях всегда проигрывают отрывок из произволки, и в случае с Мишиной/Галлямовым это дополнительный символизм. Россию лишили гимна, и чемпионская тема от Queen получилась как бы их собственным маленьким гимном. Это было невероятно.

К сожалению, не обошлось без неприятных сюжетов – они бывают не только в женском одиночном. Мишина и Галлямов в межсезонье-2020 перешли от Великовых к Тамаре Москвиной, которая уже вела Бойкову и Козловского. Именно Бойкова и Козловский были главным проектом школы Тамары Николаевны, и приход конкурентов их презсказуемо не обрадовал. До такой степени, что это переросло в открытое недовольство. Выиграв у Мишиной/Галлямова на Гран-при в Москве, Дмитрий выкрикнул после финальной позы: «Это наше место! В очередь!»

Выходка справедливо возмутила болельщиков, и фигуристу пришлось объясняться в медиа. «Это послание самим себе. Любой спортсмен, выходя на лед, до этого проделывает большую работу. И все равно мы проводим некую аналитику. Мы знаем, на что мы способны, какие баллы можем получить, независимо от чьих-то результатов. Поэтому по тому, как мы сегодня прокатали свою программу – мы находимся на своем месте. Это по нашему мнению и по нашей собственной аналитике», – вот такая версия, в которую почти никто не поверил.

Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский Фото: Getty Images

А уже на чемпионате мира после объявления оценок бомбануло у партнерши. Дождавшись баллов, Бойкова сквозь зубы сказала сидевшей по правую руку Москвиной: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». А потом забрала у второго тренера Артура Минчука свою и Козловского аккредитации, бросила одну Дмитрию и ушла из kiss and cry. Выглядело некрасиво, хотя спортивные эмоции разочарования понять можно. Но все-таки не в адрес 79-летней Тамары Николаевны.

