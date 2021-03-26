Российская фигуристка Анастасия Мишина на английском языке дала флэш-интервью после победы на чемпионате мира в Стоткгольме. Партнер, Александр Галлямов, молча с ней соглашался.
«Мы действительно удивлены, что стали первыми. Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас. Может быть, здесь, на катке, сейчас не так много людей, но мы знаем, как много людей смотрели трансляцию, и чувствовали эту поддержку.
После каждого элемента мы немного нервничали. Ближе к концу программы становились счастливее с каждым элементом. Как отпразднуем победу? Мы идем спать!» – сказала 19-летняя Мишина.
Чемпионат мира
Мишина и Галлямов бесили соперников. ЧМ – красивая месть
Мишина по-английски отдувалась на интервью за себя и партнера
- Фигуристы набрали 227,59 балла по сумме обеих программ.
- Вторыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, бронза также досталась России – Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
Чемпионат мира
Мишина и Галлямов взяли золото ЧМ, Бойкова и Козловский – 3-и
Чемпионат мира
Коляда стал 4-м в короткой программе, Семененко – 10-й