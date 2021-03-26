Российская фигуристка Анастасия Мишина на английском языке дала флэш-интервью после победы на чемпионате мира в Стоткгольме. Партнер, Александр Галлямов, молча с ней соглашался.

«Мы действительно удивлены, что стали первыми. Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас. Может быть, здесь, на катке, сейчас не так много людей, но мы знаем, как много людей смотрели трансляцию, и чувствовали эту поддержку.

После каждого элемента мы немного нервничали. Ближе к концу программы становились счастливее с каждым элементом. Как отпразднуем победу? Мы идем спать!» – сказала 19-летняя Мишина.

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Мишина по-английски отдувалась на интервью за себя и партнера

Фигуристы набрали 227,59 балла по сумме обеих программ.

Вторыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, бронза также досталась России – Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

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