Развязка в главном виде фигурки для России уже близка: одиночницы разыграют медали поздно вечером 26 марта. После короткой программы лидирует Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева идет третьей, Александра Трусова провалила прокат и обосновалась только на 12-м месте.

На второй строчке расположилась японка Рика Кихира, которая тоже владеет элементами ультра-си. Она исполнила высокий и пролетный тройной аксель, но не докрутила элемент, как и тулуп в каскаде. Из-за этого ее оценили ниже Щербаковой, которая сделала во второй половине каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Зато триксель Туктамышевой был абсолютно идеален.

Самая сложная задача – у Трусовой, которая отстает от первого места на 16,18 балла, а от третьего – на 14,04. Теоретически такое отыгрывается, но соперницы из топ-3 также не планируют сдавать позиции. Если бронза для Александры реальна (соперницы между четвертым и 11-м местом – совсем не ее уровень), то для завоевания титула нужно делать чудо и на чудо надеяться.

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Выступление Трусовой: степ-аут, шок Плющенко и 12-е место

1. Анна Щербакова (Россия) – 81 балл;

2. Рика Кихира (Япония) – 79,08;

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86;

...

12. Александра Трусова (Россия) – 64,82.

Какой контент заявили фигуристки?

Стоит напомнить, что заявочный лист не точный, прикидочный и не всегда отражает реальный контент выступающих. Например, у Трусовой заявлено всего три квада, но в тренировочном прогоне она выкатывала пять. И для борьбы за медаль ей определенно стоит идти на риск. Но пока ISU предоставляет информацию о трех четверных Трусовой и одном – Щербаковой.

Анна Щербакова Фото: Getty Images

Щербакова – четверной флип , тройной флип-тройной тулуп, двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц-тройной риттбергер , тройной флип-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц.

, тройной флип-тройной тулуп, двойной аксель, двойной аксель, , тройной флип-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц. Кихира – четверной сальхов , тройной аксель , тройной флип-ойлер-тройной сальхов, тройной риттбергер, двойной аксель-тройной тулуп, тройной флип-тройной тулуп, тройной лутц.

, , тройной флип-ойлер-тройной сальхов, тройной риттбергер, двойной аксель-тройной тулуп, тройной флип-тройной тулуп, тройной лутц. Туктамышева – тройной аксель-двойной тулуп , тройной аксель , тройной лутц, тройной флип, двойной аксель-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц-двойной аксель (секвенция), тройной риттбергер.

, , тройной лутц, тройной флип, двойной аксель-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц-двойной аксель (секвенция), тройной риттбергер. Трусова – четверной лутц, четверной тулуп-тройной тулуп, четверной тулуп, двойной аксель, тройной лутц-тройной риттбергер, тройной флип-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц.

Где и во сколько смотреть?

Фигуристки из первой разминки выйдут на лед в 20:00 по московскому времени, а последняя нота в прокате Щербаковой отгремит в 23:55. Для российских болельщиков все самое важное начнется в предпоследней группе, которую открывает Трусова.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Вот точное время выхода на лед соискательниц медалей по Москве:

Трусова – 22:11;

Туктамышева – 23:30;

Кихира – 23:38;

Щербакова – 23:46.

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В 22:00, перед выступлением Саши Трусовой, подключится текстовый лайв от Eurosport.ru – присоединяйтесь, вместе следить за развязкой соревнований гораздо увлекательнее.

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