Российские фигуристы выступают на чемпионате мира без национального флага, гимна и любой другой символики. Слово «Россия» запрещено из-за допингового скандала, а в протоколах и на церемониях значится аббревиатура FSR – Figure Skating Russia (фигурное катание России).

Поэтому на награждении Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые выиграли золото в парном катании, в честь чемпионов включили совсем другую музыку. Несмотря на то, что мелодия уже знакома по другим ЧМ под эгидой ISU, некоторые любители фигурки озадачились. А где гимн? – спросили те, кто в танке. Но вроде же обещали «Катюшу»? – недоумевали более вовлеченные.

«Катюшу» CAS запретил как патриотичесую песню, но к фигурному катанию это не относится. Еще в январе-феврале ISU связался с Союзом конькобежцев России и попросил выслать музыкальную тему для замены гимна на согласование. Конькобежцы, чей чемпионат мира стоял в календаре первым, выбрали композицию Петра Ильича Чайковского – самого культового русского композитора.

Чемпионат мира Поговорим о фигурке! Голосовой чат с экспертами Eurosport ЧАС НАЗАД

Награждение Мишиной и Галлямова под Чайковского

«Мы обсудили разные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему из первого концерта Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал. Она будет звучать на награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны», – рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев Варвара Барышева.

На награждении конькобежки Ангелины Голиковой музыка прозвучала очень величественно, и Федерация фигурного катания не стала изобретать ничего нового, тоже отправив в ISU тему из концерта №1.

«Федерация фигурного катания на коньках России, проконсультировавшись с нашими ведущими специалистами Еленой Чайковской, Татьяной Тарасовой, Тамарой Москвиной, Алексеем Мишиным, согласилась с идеей использования в качестве замены гимна на награждении наших фигуристов на чемпионате мира первого концерта Чайковского», – заявил глава ФФККР Александр Горшков.

«Первый концерт Чайковского знают во всем мире. Во время его исполнения всегда встают», – полностью одобрила идею Татьяна Анатольевна.

«Я лично и весь коллектив нашей группы поддержали решение федерации. Мне кажется, что выбор первого концерта очень удачен. Он объединяет в себе величие гимна, апофеоз победы и силу русской души. Выскажу шутливое предположение, что Петр Ильич, создавая свое гениальное произведение, предвосхитил ситуацию, в которой отечественный спорт сейчас оказался», – прокомментировал Алексей Николаевич Мишин.

Музыка была написана Чайковским в 1874-1875 годах. Впервые концерт исполнил 25 октября 1875-го в Бостоне немецкий пианист Ганс фон Бюлов с оркестром под управлением американского дирижера Бенджамина Ланга. Российская премьера состоялась только в ноябре, оркестром управлял Николай Рубинштейн. Концерт №1 звучал на гастролях Чайковского в США, а в XX веке вошел в репертуар лучших пианистов мира.

Так что это действительно мощно. Мы наверняка еще услышим сочинение Чайковского на ЧМ-2021 – возможно, даже не один раз.

Чемпионат мира Щербакова победит? Трусова отыграется? Главная развязка ЧМ 2 ЧАСА НАЗАД