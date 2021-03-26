Давайте разговаривать о фигурном катании еще больше!
Комментатор Eurosport Андрей Журанков и автор сайта Eurosport Валерия Кукалева обсудят первые итоги чемпионата мира сразу после окончания трансляции произвольной программы девушек.
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Щербакова победит? Трусова отыграется? Главная развязка ЧМ
- Последняя из участниц, Анна Щербакова, выйдет на лед в 23:46 по московскому времени.
- Щербакова лидирует после короткой программы, Елизавета Туктамышева идет третьей, Александра Трусова – 12-й.
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