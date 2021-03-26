Опубликовано 26/03/2021 в 10:37 GMT | Обновлено 26/03/2021 в 10:37 GMT

Давайте разговаривать о фигурном катании еще больше!

Комментатор Eurosport Андрей Журанков и автор сайта Eurosport Валерия Кукалева обсудят первые итоги чемпионата мира сразу после окончания трансляции произвольной программы девушек.

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Чемпионат мира Щербакова победит? Трусова отыграется? Главная развязка ЧМ ЧАС НАЗАД

Последняя из участниц, Анна Щербакова, выйдет на лед в 23:46 по московскому времени.

Щербакова лидирует после короткой программы, Елизавета Туктамышева идет третьей, Александра Трусова – 12-й.

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