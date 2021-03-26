Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимает первое место после ритм-танца на ЧМ-2021 в Стокгольме. Американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью – вторые, еще одна пара из США, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, стала третьей.
Судьи оценили выступление Синициной и Кацалапова на 88,15 баллов. Американской паре поставили 86,05, а Чок и Бейтс – 75,79.
Россияне Александра Степанова и Иван Букин получили 83,02 балла и идут пятыми. Другая пара из РФ, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, располагается на десятой строчке с результатом 75,58.
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