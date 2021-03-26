Опубликовано 26/03/2021 в 15:30 GMT | Обновлено 26/03/2021 в 15:31 GMT

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимает первое место после ритм-танца на ЧМ-2021 в Стокгольме. Американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью – вторые, еще одна пара из США, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, стала третьей.

Судьи оценили выступление Синициной и Кацалапова на 88,15 баллов. Американской паре поставили 86,05, а Чок и Бейтс – 75,79.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин получили 83,02 балла и идут пятыми. Другая пара из РФ, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, располагается на десятой строчке с результатом 75,58.

Гран-при России Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве 16/11/2019 В 17:18

Произвольный танец фигуристы исполнят в субботу, 27 марта.

В соревнованиях среди спортивных пар золотую медаль чемпионата мира выиграла российская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Гран-при Китая Синицина и Кацалапов впервые в карьере выиграли этап Гран-при 09/11/2019 В 09:31