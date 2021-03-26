Российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате мира Стокгольме (Швеция). Медалистками стали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

В произвольной программе 16-летняя Щербакова набрала 150,17 балла. В сумме ее результат составил 233,17 балла. Анна упала с четверного флипа и больше не пошла на риск, но после падения программа была максимально чистой.

Елизавета Туктамышева завоевала серебро, получив 141,60 за произвольную программу и 220,45 в сумме. Она исполнила два тройных акселя (первый – в каскаде с двойным тулупом), но упала с тройного флипа. Лиза приехала на чемпионат мира спустя шесть лет – в 2015-м она победила.

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Третьей стала Александра Трусова, которая выступала в предпоследней разминке из-за неудачи в короткой программе, заявила пять четверных прыжков, но исполнила только три – четверной флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. Результат фигуристки – 152,38 балла за прокат и 217,20 в сумме.

Главная соперница сборной России, японка Рика Кихира, провалила выступление и заняла седьмое место.

Также у России есть две медали в парном катании – золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзу – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

27 марта медали разыграют одиночники и танцоры.

Чемпионат мира Трусова регулярно валит главные старты. Виноват не Плющенко 24/03/2021 В 16:34