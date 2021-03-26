Российские одиночницы взяли весь пьедестал чемпионата мира – поверить в абсолютно максимальный результат до начала турнира при живой Рике Кихире было сложно. Но японка завалила произвольную программу, а Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова собрались и выдали пусть не безупречные, но лучшие на текущий день прокаты.

Трусова выбралась к бронзе с 12-го места после короткой программы. Заявив пять четверных прыжков, она устояла на троих, но безупречно сделала только один – лутц в каскаде с тройным тулупом. На флипе обнаружили неясное ребро, а тулуп в ойлерном каскаде Саша не докрутила. Сальхов и второй лутц она уронила.

3 четверных из пяти вернули Трусову в борьбу за топ-места

Чемпионат мира Русские фигуристки взяли весь подиум, Щербакова – чемпионка 3 ЧАСА НАЗАД

Туктамышева приземлила оба тройных акселя, но тот, что в каскаде – в тройки. Сольный был безупречен, но на следующем более простом элементе, тройном флипе, Лиза упала. Не обошлась без падений и Щербакова – она запорола открывающий программу флип и не рискнула делать другие заходы на квады.

Тройной подиум фигуристок из России на чемпионатах мира произошел впервые в истории, Туктамышева завоевала медаль спустя шесть лет после победы в 2015-м, но осадок неудовлетворения остался. Во-первых, все медалистки упали, и эмоционально это не сравнить с чемпионатом России, где Щербакова, Трусова и Камила Валиева на троих не допустили ни одного падения и сделали шесть крутейших четверных – каждая по два. Во-вторых, немного странно, что в эпоху ультра-си чемпионат мира выиграла девушка, не прыгнувшая ни одного квада и ни одного тройного акселя. Из элементов повышенной сложности Анна сделала только риттбергерный каскад во второй половине короткой программы.

В-третьих и в-главных – а может, побеждать и становиться двукратной чемпионкой мира должна была Туктамышева? Считаем: у обеих в произволке – по падению. У обеих – по помарке. Но Лизин выезд в тройки минусуют (каскад тройной акель-двойной тулуп получил -0,69 в GOE), а вот это вращение Ани оценено как идеальное.

Здесь в принципе нет центровки, фигуристку вывалило из круга при заходе на элемент, но техспециалист дал четвертый уровень, а судьи выставили коэффициент GOE +3,50: только одна двойка и одна тройка, остальные – четверки и пятерки. Что это, как не пришедшее из футбола выражение про рефери и очки?

Щербаковой снизили уровни за последнее вращение и дорожку шагов, у Туктамышевой – недокрут в четверть на каскаде и также пара потерянных уровней. У фигуристок абсолютно сопоставимые помарки, но разрыв в технике – 6,8 балла, в компонентах – 3,77, в сумме произвольной – 10,57. У прокатов без ультра-си против трех приземленных тройных акселей. Вторую оценку объяснить тоже трудно: Европа и остальной мир топят за повышение возрастного ценза, и 24-летняя Туктамышева – икона для сторонников осознанного взрослого катания.

В золотом исходе сомневалась даже сама Щербакова. «По поводу баллов – мне важен мой прокат, и после проката важно место. Я могу рассуждать о прокате – я не всем довольна в нем, но я боролась до последнего за каждый элемент, старалась не отдавать. И я безумно счастлива, что все так закончилось, я не ожидала такого исхода», – призналась Аня. Увидев, что ее вывели по сумме двух программ на первое место, она забавно округлила глаза, нервно засмеялась и удивленно посмотрела в сторону Даниила Глейхенгауза. Кажется, до этого она уже смирилась с серебром.

Получается, ISU полностью принял сигнал ФФККР об оценках для российских фигуристок, и это объяснимо, потому что вице-президентом международной организации числится Александр Лакерник. Ситуация внутренних турниров полностью повторилась. Нет, Туктамышеву не засудили – ей поставили ровно те баллы, которые она заслужила. А Щербакова получила слишком много. Даже если не говорить про обмен медалями, отрыв точно должен быть не таким большим.

КТО ДОЛЖЕН БЫЛ ПОБЕДИТЬ? Щербакова, все правильно Туктамышева была лучше Трусова и ее четверные!

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