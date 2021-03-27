Российская фигуристка Елизавета Туктамышева расплакалась, увидев оценки за прокат произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме.

24-летняя спортсменка исполнила два тройных акселя, но допустила падение с тройного флипа. Она получила 141,6 балла за произвольную программу и 220,45 балла в сумме, выйдя на текущее первое место. Это означало, что Туктамышева точно финиширует в тройке призеров – откататься оставалось Рике Кихире и Анне Щербаковой.

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Кихира провалила прокат и стала только седьмой, а Щербакову оценили выше Елизаветы, которой досталось серебро.

«Я прекрасно себя чувствую. Думала, что будет медаль, поэтому были такие эмоции. Знала, что ниже третьего не опущусь. Но старалась перед чемпионатом мира не думать о медалях. Задача была откатать хорошо и стабильно. Безумно рада исходу соревнований», – прокомментировала Туктамышева.

В последний раз Лиза участвовала в чемпионате мира в 2015 году – тогда она победила. Это ее вторая медаль.

Вслед за Щербаковой и Туктамышевой расположилась Александра Трусова. Это первый тройной подиум русских одиночниц в истории.

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