Комментатор Eurosport Андрей Журанков высказался о произвольной программе Александры Трусовой на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме (Швеция). Спортсменка стала бронзовым призером турнира.

Трусова заявила пять четверных прыжков и приземлила только три, а безупречно сделала один – лутц в каскаде с тройным тулупом. На флипе судьи обнаружили неясное ребро, а тулуп в ойлерном каскаде Александра не докрутила. С сальхова и второго лутца она упала.

– Как вы считаете, было ли предвкушение, что Трусова сотворит сенсацию как «Барселона» несколько лет назад, сыграв 6:1 после поражения 0:4 от «ПСЖ»? Верилось, что Саша заберется на пьедестал после 12-го места?

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– Ей надо идти смотреть балет, ей надо искать свои руки, ей надо искать свои линии, ей надо научиться кататься на дугах так, как катаются лучшие фигуристки мира. И тогда это будет полноценная гармоничная чемпионка мира. А пока этого нет. Но там было невероятное преодоление характера. О том, как вы сравниваете с «Барселоной», я подумал: «Ну, наверное, да, потому что получается, что каждый ее четверной – это просто гол в ворота. Но за этим нет никакой драмы, истории. Это просто гол в ворота. Вот и все. Щербакова выиграла чемпионат мира, что мы все про Трусову? Что вы в нее уперлись? Девочка еще не выиграла ничего, – сказал Журанков в голосовом чате телеграм-канала Eurosport.ru

Трусова стала бронзовым призером ЧМ. Золото взяла Анна Щербакова, серебро – Елизавета Туктамышева.

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