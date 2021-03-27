Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова заявила, что не планирует менять тренера перед олимпийским сезоном. Сейчас она работает с Евгением Плющенко.

«Помогали мне все, особенно после короткой, – прокомментировала 16-летняя фигуристка выступление на турнире. – Родители звонили часто. Плющенко тут помогал. Дмитрий Сергеевич (Михайлов, второй тренер Трусовой – Eurosport.ru) звонил перед разминкой. Все помогали. Я очень рада. Тренера пока не хочу менять. Меня все устраивает».

Александра начала сотрудничество с Плющенко в мае 2020 года. До этого она работала с Этери Тутберидзе.

Российские фигуристки заняли весь подиум на ЧМ-2021: Анна Щербакова взяла золото, Елизавета Туктамышева – серебро, Трусова – бронзу.

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