Евгений Плющенко прокомментировал выступление ученицы своей академии Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме. Фигуристка заявила пять четверных прыжков, но приземлила только три, а чисто был исполнен единственный каскад с четверным лутцем. Тем не менее, Трусова завоевала бронзовую медаль.

«Саша – ты боец! Единственная девочка, кто прыгнул четверные на этом чемпионате мира! Первая по произвольной программе после волнительной ошибки в КП и 12-го места! Русская ракета, за четверными прыжками у девочек – будущее фигурного катания! Я уверен, что твоя мечта сделать пять четверных в произвольной программе обязательно исполнится! Начало положено! Сильная, смелая, уникальная, горжусь тобой!

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А также горжусь, что впервые в мировой истории весь пьедестал на чемпионате мира завоевали русские девочки! Хочу поздравить Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову, а также их тренеров! Россия на сегодняшний день – самая сильная страна в женском одиночном катании в мире!» – написал Плющенко в инстаграме.

Александра начала сотрудничество с Плющенко в мае 2020 года. До этого она работала с Этери Тутберидзе.

Российские одиночницы впервые в истории заняли полный подиум ЧМ: Анна Щербакова взяла золото, Елизавета Туктамышева – серебро, Трусова – бронзу.

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