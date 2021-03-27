Американский фигурист Нэтан Чен выиграл чемпионат мира 2021 года в Стокгольме (Швеция), Россия осталась без медалей.

Победитель исполнил пять четверных прыжков и набрал 222,03 балла за произвольную программу. Его результат по сумме – 320,88 балла. Серебро завоевал японей Юма Кагияма (190,81, 291,77), бронзу – его соотечественник, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (182,20, 289,18).

Михаил Коляда занял пятое место. Он чисто исполнил два четверных тулупа – сольный и в каскаде – но упал с тройного акселя. Он получил 178,52 балла за прокат и 272,04 в сумме. Евгений Семененко стал восьмым Он выступал в предпоследней разминке и чисто исполнил в прокате четверные тулуп и сальхов. Оценки Евгения – 171,59 балла за произвольную программу и 258,45 по сумме.

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Результат российских фигуристов позволил команде вернуть три квоты на Олимпийские игры.

Чен стал трехкратным чемпионом мира и обошел Ханю по этому показателю.

У России есть золото и бронза в парном катании и три медали в женском одиночном. Последними награды разыграют танцоры.

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