Давайте разговаривать о фигурном катании еще больше!
Комментатор Eurosport Андрей Журанков и бронзовый призер чемпионата СССР 1974 года Александр Бойчук обсудят итоги соревновательного дня на чемпионате мира в Стокгольме, а также самые горячие темы турнира.
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Коляда опять вернул квоты. На ОИ он поборется за медаль
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- Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 мужчины выступают с произвольными программами, а дуэты исполнят произвольный танец.
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