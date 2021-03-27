Опубликовано 27/03/2021 в 14:10 GMT | Обновлено 27/03/2021 в 15:18 GMT

Давайте разговаривать о фигурном катании еще больше!

Комментатор Eurosport Андрей Журанков и бронзовый призер чемпионата СССР 1974 года Александр Бойчук обсудят итоги соревновательного дня на чемпионате мира в Стокгольме, а также самые горячие темы турнира.

Чемпионат мира Коляда опять вернул квоты. На ОИ он поборется за медаль 23 МИНУТЫ НАЗАД

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Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 мужчины выступают с произвольными программами, а дуэты исполнят произвольный танец.

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