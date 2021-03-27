Мужское одиночное катание в данный момент считается самым слабым российским видом. Если у девушек, в парах и танцах русские фигуристы претендовали и претендуют на золото чемпионата мира, то потолком парней была бронза – Михаил Коляда уже показывал такой результат три года назад. Правда, тогда на турнире не было великого Юдзуру Ханю.

До третьего места в итоге не добрался ни Коляда, ни, разумеется, Евгений Семененко – его товарищ по тренировочной группе Алексея Мишина и дебютант крупных международных стартов. Но основную задачу ребята выполнили – вернули России третью квоту на Олимпийские игры. Для этого нужно было набирать по сумме занятых мест не более 13, и Михаил с Евгением уложились ювелирно, заняв пятое и восьмое места. Возможно, по обновленным правилам ISU третью квоту придется подтверждать на старте нового сезона на квалификационном турнире, но у России проблем с этим точно не будет. Коляда снова вернул России тройную квоту – как в 2018-м с Алиевым.

Михаил Коляда Фото: Getty Images

Чемпионат мира Чен – 3-кратный чемпион мира, Коляда и Семененко – в топ-10 ЧАС НАЗАД

Три квоты – очень важный момент: в мужской одиночке как раз появилось много классных фигуристов, каждый из которых способен выстрелить. Кроме Коляды и Семененко, остается действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, вице-чемпион континента Александр Самарин, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, а еще – Марк Кондратюк, Артур Даниелян, Макар Игнатов и Петр Гуменник. Все они в декабре 2021-го встретятся на отборочном чемпионате России.

Если возвращаться к чемпионату мира, то совершенно точно не в чем себя упрекнуть 17-летнему Семененко. Женя приземлил в двух программах четыре четверных прыжка и три тройных акселя, продемонстрировав железную выдержку. Он не запаниковал, не замандражировал и сделал то, что должен был, а после проката удостоился рукопожатия от Профессора. Алексей Мишин наверняка не ожидал, что повезет на ЧМ и Евгения. На это намекала даже короткая программа, которая была поставлена под «Бандидский Петербург» явно для покорения внутрироссийских стартов.

Евгений Семененко Фото: Getty Images

Коляда абсолютно точно способен кататься лучше. Он уронил тройной аксель в произволке, хотя на национальных стартах не падал весь сезон в принципе. Были и мелкие помарки – приземление в тройки, степ-аут на ойлерном каскаде, хронически неверное ребро и потеря базовой стоимости на флипе. Но фигурист пропустил прошлый сезон из-за операции, сменил тренера и уже продемонстрировал нереальный прогресс. К Олимпийским играм Мишин наверняка подведет его в лучшей форме и добавит еще один квад – и это позволит уверенно бороться за медаль.

Михаил откатался на чемпионате мира не великолепно, но абсолютно удовлетворительно. Его чистые прыжки – по-прежнему одни их самых лучших. Оба тулупа в произвольной программе были оценены безумно высоко, как и шедевральный триксель со сложного захода в первый соревновательный день.

Подводя итоги мужских соревнований, нельзя не упомянуть Нэтана Чена, который заявил и приземлил пять четверных – то, что пока не удалось Александре Трусовой. Американец сделал сольные лутц и сальхов, тулупный каскад, каскад флип-тулуп и тулуп с тройным флипом через ойлер. Это экстракласс и мегабаллы – 320,88 в сумме. Чен стал трехкратным чемпионом мира и обошел по титулам этого турнира двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Тот довольствовался бронзой, пропустив вперед молодого сотечественника Юму Кагияму.

Другие итоги ЧМ-2021:

Чемпионат мира Коляда стал 4-м в короткой программе, Семененко – 10-й ВЧЕРА В 15:27