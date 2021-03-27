Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко обеспечили России максимальную квоту на Олимпийских играх в Пекине-2022.

На чемпионате мира-2021 Коляда получил 178,52 балла в произвольной программе, 272,04 по сумме прокатов и занял пятое место. Евгений Семененко стал восьмым, его результат – 171,59 баллов за произвольную программу и 258,45 в сумме.

Чтобы вернуть максимальную квоту, Коляда и Семененко по сумме мест должны были набрать не больше 13-ти. Они выполнили это условие, и теперь Россия сможет заявить в мужской одиночный турнир Олимпиады трех спортсменов.

Чемпионат мира Коляда опять вернул квоты. На ОИ он поборется за медаль 2 ЧАСА НАЗАД

На ЧМ-2021 Россия завоевала золото и бронзу в парном катании и три медали в женском одиночном. Последними награды разыграют танцоры.

В танцах на льду после ритм-танца лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Чемпионат мира Чен – 3-кратный чемпион мира, Коляда и Семененко – в топ-10 3 ЧАСА НАЗАД