Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на ЧМ-2021 в Стокгольме. Серебряными призерами стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье завоевали бронзовые награды.

Произвольный танец Синициной и Кацалапова судьи оценили на 133,02 балла. По сумме баллов они набрали 221,17. Американской паре поставили 128,66 баллов за произвольный танец и 214,71 по сумме программ, а канадской – 130,98 за произвольный танец и 214,35 по сумме баллов.

Это первое золото России в танцах на льду за 12 лет – в 2009 году чемпионат мира выиграли Оксана Домнина и Максим Шабалин.

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Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали четвертыми – они получили за произвольный танец 125,75 балла и 208,77 по сумме программ. Выступление другой пары из РФ, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, судьи оценили на 112,87 баллов – они расположились на девятой строчке с результатом 188,45 баллов.

На ЧМ-2021 Россия завоевала золото и бронзу в парном катании и три медали в женском одиночном.

В мужском одиночном катании российские фигуристы остались без наград, но вернули максимальную квоту на Олимпиаду в мужском турнире – теперь Россия сможет заявить трех спортсменов в Пекине-2022.

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