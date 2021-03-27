В парном катании Россия прервала восьмилетнюю серию без золота, а в танцах на льду – аж 12-летнюю. Побед не было с 2009 года, когда выиграли Оксана Домнина и Максим Шабалин. В 2021-м на высшую ступень пьедестала поднялись Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Каким был мир в 2009-м? Не будем о банальном курсе доллара, а сосредоточимся на фигурном катании. Танцоры тогда показывали на соревнованиях три программы – оригинальный танец, обязательный и произвольный. Оригинальные постановки в нулевых были действительно ну очень выбивающимися из общего ряда: Илья Авербух на ОИ-2002 выполнял полупрыжки вокруг партнерши, а Домнина и Шабалин спустя год после победы на ЧМ поставили на олимпийский сезон незабываемый и смелый танец аборигенов. И это только то, что сразу приходит в голову.

Оксана Домнина и Максим Шабалин (Ванкувер-2010) Фото: Getty Images

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Действующими олимпийскими чемпионами в танцах были Татьяна Навка и Роман Костомаров, покорившие Турин-2006. Евгений Плющенко еще не съездил в Ванкувер и не взял там скандальное серебро, а у русских одиночниц в 2009-м была всего одна квота. Алена Леонова заняла седьмое место и заработала две олимпийские путевки. Призеры у мужчин (Плющенко не участвовал) на троих прыгнули один четверной – Бриану Жуберу удался тулуп в произвольной программе, а попытку в короткой он запорол. Забавно разглядывать старые протоколы из того дня, где Нэтан Чен приземлил пять квадов за один прокат.

С 2009-го в топ-1 чемпионата мира сменились четыре танцевальных дуэта. Четыре раза выиграли французы Габриэла Пададакис и Гийом Сизерон, трижды – легендарные канадцы Тесса Виртью и Скотт Мойр, два раза – Мерил Дэвис и Чарли Уайт из США, и один титул достался итальянцам Анне Капеллини и Луке Ланотто. Наконец золотая медаль уедет в Россию, хотя в официальных документах Синицина и Кацалапов представляют национальную спортивную федерацию, а не страну.

Танцоры наконец победили. Золотой прокат Синициной и Кацалапова

Танцы на льду – тот вид в фигурке, который как бы стоит отдельно от остальных. Если половина постоянной аудитории уже довольно легко отличает аксель от лутца и уверенно считает обороты, а иногда видит даже недокруты и неясные ребра, то в танцах на льду разбираются в хорошем смысле сумасшедшие гики. Ну, а что? Открываем протокол произвольного танца, видим первые же элементы Вики и Никиты:

SyTwL4+SyTwM4

OFStL4+OFStM3

Правда, отличается от простых и родных 4Lz и 3F<? Приходится изрядно почесать голову, прежде чем понять, что первое – это твиззлы, когда-то нелюбимый элемент Кацалапова, уровни за которые выставляются отдельно партнерше и отдельно партнеру. Второе, кажется, связано с шагами, а у уровней история такая же, как и с твиззлами.

А еще надо понимать, что в танцах судейская система не работает так, как в парах и одиночке. Это безумно странно для спорта, но за медалями годами стоит виртуальная очередь, и что-то изменится только в случае капитального завала одного (или двух) дуэтов. Каждая крупная национальная федерация делает ставку на одну из пар, и номинально вторую не оценят выше, даже если фигуристы покажут гениальнейший прокат. Это не секрет – ситуацию открыто обсуждали в прямом эфире комментатор Eurosport Андрей Журанков и эксперт Максим Ставиский, чемпион мира 2006 и 2007 годов, который наверняка в курсе о внутренней кухне танцев на льду.

Поэтому не повезло Александре Степановой и Ивану Букину – они только пятые. Американские чиновники от фигурки предпочли Мэдисон Хаббел и Закари Донохью – они вице-чемпионы мира, а Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, чей прокат был как минимум не хуже, остались четвертыми. То же самое – у канадцев.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Getty Images

Синицина и Кацалапов дождались своего шанса и взяли его. Все вышесказанное не означает, что для завоевания золота ребята только и делали, что ждали – совсем нет. Текущий сезон складывался для них ужасающе. В сентябре Вика и Никита пропустили контрольные прокаты сборной России, затем снялись с первого этапа Кубка России из-за проблем со спиной у партнера. На московский этап они приехали и выиграли ритм-танец, но посреди произвольного снялись – больное колено подвело уже Викторию. Наконец оба восстановились и выиграли Гран-при России, но перед национальным чемпионатом заболели. Тесты на коронавирус были отрицательными, хотя симптомы указывали именно на него.

Набирать форму пришлось через участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» – там было попроще, чем на ЧР, который выиграли Степанова и Букин. На командный Кубок Первого канала Синицина и Кацалапов тоже не заявились: готовились к финалу Кубка России, который и стал для них отбором на мир. Там они привезли второму месту более 20 баллов и уверенно взяли курс на Стокгольм.

Синицина и Кацалапов в шоу «Аленький цветочек» Фото: Getty Images

Кацалапову 29 лет, и это возраст расцвета для фигуриста-танцора. Он начинал карьеру с Еленой Ильиных, в начале прошлого десятилетия они казались перспективнейшим дуэтом. В Сочи Никита и Лена стали чемпионами в команднике и взяли бронзу в личном турнире – это было важным авансом для молодой и талантливой пары. Но после Игр ребята вдруг разбежались и сделали рокировку: Кацалапов стал выступать с Синициной, Ильиных – с Русланом Жиганшином. В итоге в 2021-м Елена уже воспитывает сына Мира, а Никита доехал до титула ЧМ с новой партнершей. И на это ушло колоссально много труда – под руководством Александра Жулина Кацалапову и Синициной удалось выработать свой стиль, отточить стабильность (еще раз привет твиззлам Никиты) и наконец забрать золото.

Что касается отсутствия Пападакис и Сизерона, то на чемпионате Европы 2020 года Вика и Никита обыграли их в очной борьбе, и там великие французы откровенно задрожали от мысли, что могут быть не первыми. Их снятие с чемпионата мира – их проблемы, как цинично это бы ни звучало. А Чайковский звучал для России три раза.

Итоги ЧМ-2021 в других видах:

Чемпионат мира Синицина и Кацалапов – чемпионы мира в танцах на льду 2 ЧАСА НАЗАД