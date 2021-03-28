Стало известно, сколько заработали российские фигуристки за выступление на чемпионате мира в Стокгольме.
Победившая в соревнованиях Анна Щербакова получит 54,2 тысячи евро (4,8 млн рублей). Серебряная медалистка Елизавета Туктамышева получила 39,8 тысяч (3,6 млн рублей), а ставшая третьей Александра Трусова – 30 тысяч (2,5 млн рублей).
Михаил Коляда занял пятое место и заработал 9,3 тысячи евро (836 тысяч рублей). Евгений Семененко не получил призовые, так как занял восьмое место, а денежное вознаграждение выплачивают спортсменом, занявшим место не ниже шестого.
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В танцах на льду победили Виктория Синицина/Никита Кацалапов – им полагается 76 тысяч евро (6,8 млн рублей). Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми и заработали 13,5 тысяч (1,2 млн рублей). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали 10-и и остались без призовых.
В парном катании победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они получили 25,4 тысячи евро (2,2 млн рублей). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими и заработали 16,9 тысяч (1,5 млн рублей). Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертую строчку, их гонорар – 8,4 тысячи (760 тысяч рублей), сообщает официальный сайт ISU.
- Общая сумма призовых составила 735 тысяч евро (66 млн рублей).
- Российские фигуристы выиграли медальный зачет турнира – они завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.
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