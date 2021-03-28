Олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании, комментатор и телеведущий Алексей Ягудин заявил, что двукратный золотой медалист ОИ и тренер Евгений Плющенко заблокировал его в инстаграме.
Ягудин выложил 10-секундное видео, на котором Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко поправляют длинные волосы. «Когда слова не нужны», – подписал пост телекомментатор.
Одна из пользовательниц написала: «Алексей, сейчас опять Плющенко придет к вам на страничку умничать». Экс-фигурист ответил: «Не придет, если только не разблокирует меня».
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- В репортажах Ягудин регулярно хвалил ученицу Плющенко Александру Трусову и поддерживал фигуристку после провала в короткой программе одиночниц.
- На старте спортивной карьеры Ягудин и Плющенко вместе выступали у тренера Алексея Мишина. Но в 1998 году Алексей перешел к Татьяне Тарасовой и взял золотую медаль на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.
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