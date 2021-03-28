Опубликовано 28/03/2021 в 15:11 GMT | Обновлено 28/03/2021 в 15:11 GMT

Олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании, комментатор и телеведущий Алексей Ягудин заявил, что двукратный золотой медалист ОИ и тренер Евгений Плющенко заблокировал его в инстаграме.

Ягудин выложил 10-секундное видео, на котором Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко поправляют длинные волосы. «Когда слова не нужны», – подписал пост телекомментатор.

Одна из пользовательниц написала: «Алексей, сейчас опять Плющенко придет к вам на страничку умничать». Экс-фигурист ответил: «Не придет, если только не разблокирует меня».

Чемпионат мира Россия вернула максимальную квоту в мужском турнире на ОИ-2022 ДЕНЬ НАЗАД

В репортажах Ягудин регулярно хвалил ученицу Плющенко Александру Трусову и поддерживал фигуристку после провала в короткой программе одиночниц.

На старте спортивной карьеры Ягудин и Плющенко вместе выступали у тренера Алексея Мишина. Но в 1998 году Алексей перешел к Татьяне Тарасовой и взял золотую медаль на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

Чемпионат мира Плющенко – о Трусовой: «Смелая, уникальная, горжусь тобой!» ВЧЕРА В 13:36