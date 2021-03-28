В воскресенье, 28 марта, в шведском Стокгольме завершился чемпионат мира-2021 по фигурному катанию. На арене «Ericsson Globe» прошли показательные выступления самых ярких участников турнира.
Фигуристы из Северной Америки представили программу с упором на национальный колорит. Мэдисон Чок и Эван Бейтс из сборной США выступили в образе ковбоя и его дамы.
Мэдисон Чок и Эван Бейтс, сборная США, показательные выступления ЧМ-2021
Фото: Getty Images
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А канадец Киган Мессинг вышел в красной клетчатой рубашке и простых джинсах. Отсылка к реднекам?
Киган Мессинг, Канада, показательные выступления ЧМ-2021
Фото: Getty Images
Чемпионка мира-2021 в женском одиночном катании Анна Щербакова начала прокат в красном худи с длинными рукавами и плюшевым медведем в руках.
Анна Щербакова, Россия, показательные выступления ЧМ-2021
Фото: Getty Images
Но в процессе выступления 17-летняя прима «Хрустального» избавилась от толстовки и осталась в элегантном черном платье.
Анна Щербакова, Россия, показательные выступления ЧМ-2021
Фото: Getty Images
Главное разочарование турнира, двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде Юдзуру Ханю предстал перед публикой в светло-оранжевой рубашке.
А Морис Квителашвили порадовал публику коронным номером – грузин выкрасился в синий цвет, чтобы напоминать джинна из «Алладина».
Морис Квителашвили, Грузия, показательные выступления ЧМ-2021
Фото: Getty Images
Американке Карен Чен не хватило чуть-чуть до бронзы (да, 18 баллов, но), и кого это волнует с таким красивым голубым платьем.
Карен Чен, сборная США, показательные выступления ЧМ-2021
Фото: Getty Images
20-летняя звездочка сборной Японии Каори Сакамото напомнила кого-то среднюю между амазонкой и традиционной азиатской воительницей.
Каори Сакамото, Япония, показательные выступления ЧМ-2021
Фото: Getty Images
А серебряный призер ЧМ-2021 Елизавета Туктамышева вышла на показательные в платье зеленого цвета – кажется, даже того же оттенка, что и ее великий гала-прокат под Destination Calabria.
Елизавета Туктамышева, Россия, показательные выступления ЧМ-2021
Фото: Getty Images
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