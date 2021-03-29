Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев резко высказался о жене главы центра «Ангелы Плющенко» Яне Рудковской.

«Я как педагог скажу. Дура она полная, по-другому тут не скажешь. Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные.

Взял да украл Трусову. Я сказал Саше: «Немедленно возвращайся, если не хочешь испортить себе жизнь». Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела.

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Я говорю это как человек, который воспитал не одну плеяду. Я работаю педагогом 45 лет, а директором школы – 30 лет. Я могу и имею право говорить это абсолютно четко. Трусову подготовила Тутберидзе, и пока не поздно, пусть Саша возвращается к Этери Георгиевне», – сказал Лайшев в комментарии газете «Спорт-Экспресс»

Ранее сайт Sport.ru опечатался и назвал в новости Рудковскую «женой Ягудина». Яна ответила журналистам «СЭ»: «Хорошо, что я «жена Ягудина, а не «муж Тутберидзе», и на этом спасибо».

Александра Трусова на дебютном чемпионате мира-2021 под руководством Евгения завоевала бронзовую медаль в женском одиночном катании.

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