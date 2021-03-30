Чемпионат мира по фигурному катанию едва успел завершиться, как полыхнул новый скандал, как обычно вызванный резонансным неоднозначным высказыванием. Отличилась олимпийская чемпионка сочинского командника Екатерина Боброва, выступавшая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым. Она заговорила о жестких методах в группе Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребенок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо. Тутберидзе штампует чемпионок одну за одной, ее система, какая бы ни была, работает. И девочки возвращаются обратно к ней, потому что не знают, как тренироваться по-другому.

Это специфика нашего менталитета – только у нас есть такое. В Америке, если ты дотронешься не так до ноги спортсмена, тебя могут посадить. Меня тоже в детстве били, – мама не горюй, – мне страшно было приходить на тренировки. Мне это помогло добиться того, чего я добилась. Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают», – заявила Боброва.

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Екатерина Боброва и Евгения Медведева Фото: Getty Images

Как и всегда, журналисты бросились обзванивать дежурных спикеров с просьбой прокомментировать смелое высказывание Екатерины. Жестче всех высказался олимпийский чемпион Солт-Лейка Алексей Ягудин, решив, что Боброва сошла с ума.

«Екатерина Боброва тренировалась всю жизнь у Жулина, а не у Тутберидзе. Поэтому она априори не знает, по каким методикам работает Тутберидзе. Не ей судить ту методику, по которой работает Тутберидзе. Никогда в жизни не видел, чтобы Тутберидзе унижала своих учеников. Не знаю, откуда Екатерина Боброва взяла это. Мне кажется, либо с ума сошла, либо ей приснился страшный сон. Я вижу, как относятся к своим ученикам и Тутберидзе, и Глейхенгауз, и Мишин, и Москвина, и Жулин, и Тарасова, и Свинин, и Давыдов, и многие другие. Никогда не встречал такого, чтобы унижали!» – поделился Ягудин.

Бывший тренер Бобровой Александр Жулин, который недавно привел к золоту чемпионата мира Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, тоже ничего не слышал об унижениях в тренировочном процессе у Тутберидзе.

Анна Щербакова и тренерский штаб Этери Тутберидзе Фото: Getty Images

«У каждого человека свое мнение. Я много работал с Женей Медведевой и не наблюдал так называемое унижение. Требовательность – да, чтобы человек работал. Не считаю, что Тутберидзе кого-то унижает. Не знаю, откуда Боброва это взяла», – сказал Жулин.

Чемпионка Калгари-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что не знает, какие методы использует Тутберидзе, но уверена, что об этом не в курсе и Боброва, которая никогда не тренировалась в «Хрустальном».

«Я никогда не была на тренировке у Этери Георгиевны. Я не могу сказать, какие у нее методы. Разве Екатерина Боброва у нее тренировалась? Она это слышала от кого-то, но сама Екатерина этого не знает. Все тренеры добиваются результатами своими методами и своей системой. Что это за методы – мы знать не можем», – резюмировала Бестемьянова.

Боброва дружит с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, которая покинула группу Тутберидзе после поражения на Олимпиаде-2018 и вернулась в сентябре 2020-го.

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