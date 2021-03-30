Опубликовано 30/03/2021 в 17:39 GMT | Обновлено 30/03/2021 в 17:40 GMT

Бывший тренер спортивной пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов Николай Великов заявил, что под руководством Тамары Москвиной фигуристы не научились ничему новому. Специалист похвалил бывших учеников за победу на ЧМ, но считает, что фигуристы ушли от него из-за денег.

«Мишина и Галлямов стали бы чемпионами и у нас. Все эти элементы они исполняли и в нашей группе. Ничего нового Москвина им не поставила. Они стабильно выступали на юниорском уровне, обкатывались на международных турнирах. Почему они ушли от нас, как уходили и другие наши ученики? Все дело в деньгах. У группы Москвиной финансовые возможности гораздо выше, чем у нас. Мы воспитываем фигуристов, а сливки снимает Тамара Николаевна. Мы не ждем, что нашу работу отметят, не раскатываем губу. Хотя несколько лет назад нам с Людмилой выплатили хорошую премию за участие в подготовке пары Ксения Столбова/Федор Климов», – приводит слова Великова «Петербургский дневник»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые выступили на чемпионате мира и сразу завоевали золотые медали.

Фигуристы перешли к Тамаре Москвиной год назад, до этого они работали в группе Николая и Людмилы Великовых.

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