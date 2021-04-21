Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что серебро чемпионата мира 2021 года в Стокгольме для нее ценнее победы на турнире в 2015 году.

«Я готовилась к чемпионату мира с радостью, что смогу там выступать. В нынешнем фигурном катании очень сложно попасть на ЧМ, особенно моем случае, поэтому я безумно рада этой возможности. Я не думала о местах, хотела просто выступить хорошо. Когда после произвольной я узнала, что буду на пьедестале, это была буря эмоций. А когда сказали, что вторая, я была максимально счастлива.

Мне кажется, это серебро для меня ценнее, чем то золото, которое я выиграла в 2015-м. Здесь было намного тяжелее, уровень фигурного катания был намного выше, чем в 2015-м. Преодоление себя в этом сезоне было больше. Возраст, наверное, тоже влияет. Может, я забыла те ощущения, но, мне кажется, было легче. Сейчас больше осознанности, но в то же время и больше удовольствия», – сказала Туктамышева в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.

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Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме.

Золото досталось Анне Щербаковой, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.

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