На данный момент ISU запретил участие в соревнованиях под своей эгидой фигуристам из России и Беларуси, а значит чемпионат мира, который запланирован с 21 по 27 марта во французском Монпелье почти наверняка пройдет без российских участниц, задававших тон на международной арене в последние несколько сезонов. Это дает возможность побороться за медали фигуристкам, которые раньше не рассматривались среди претенденток на пьедестал, а оттого велика вероятность, что посоревноваться приедут лучшие фигуристки остального мира. И это несмотря на то, что чемпионат – послеолимпийский, который частенько сильнейшие предпочитают пропускать.

Составы сборных появятся позднее, а пока посмотрим, кого можно, при условии участия, расценивать как фавориток? Опираться будем на результаты, показанные преимущественно на Олимпиаде в Пекине, но также и на чемпионате Европы и чемпионате Четырех континентов. Безусловно, стоит принять во внимание, что судейские бригады разные, но все же то, кому судьи отдавали предпочтение на главных соревнованиях сезона, имеет значение.

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Луна Хендрикс Фото: Getty Images

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Претендовать на медали в первую очередь станут японские, корейские и американские фигуристки. Они задавали тон на Олимпиаде в Пекине, а Маи Михара, хоть и пропустила Игры, но набрала хорошую сумму на чемпионате Четырех континентов, где победила. Не стоит полностью сбрасывать со счетов и Рику Кихиру, которая хоть пропустила Пекин по состоянию здоровья, вполне может достойно подготовиться. А может сумеет на что-то претендовать Карен Чен, входящая в десятку по рейтингу ISU?

Что касается европейских спортсменок, то стоит обратить внимание на бывших российских фигуристок Екатерину Куракову, представляющую Польшу, и Анастасию Губанову, выступающую за Грузию, ну и безусловно – на бельгийку Луну Хендрикс, которая обыгрывала в короткой программе текущего сезона олимпийскую чемпионку Анну Щербакову.

Итак, основными фаворитками видятся:

Каори Сакамото (Япония) – 233,13 (Пекин)

Каори Сакамото Фото: Getty Images

Маи Михара (Япония) – 218,03 (ЧЧК)

Вакаба Хигути (Япония) – 214,44 (Пекин)

Ю Ен (Южная Корея) – 213,09 (Пекин)

Алиса Лю Фото: Getty Images

Алиса Лю (США) – 208,95 (Пекин)

Луна Хендрикс (Бельгия) – 206,79 (Пекин)

Екатерина Куракова (Польша) – 204.73 (ЧЕ)

Екатерина Куракова Фото: Getty Images

Ким Йе Лим (Южная Корея) – 202,63 (Пекин)

Мэрайя Белл (США) – 202,30 (Пекин)

Анастасия Губанова (Грузия) – 200,98 (Пекин)

Анастасия Губанова Фото: Getty Images

Рика Кихира (Япония)

Карен Чен (США)

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