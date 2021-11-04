Летом 2021-го украинец Назар Боженко завоевал титул абсолютного чемпиона мира в ловле рыбы спиннигом с берега – мужчина поймал 174 форели в горной реке.

Турнир проходил в Болгарии. В нем участвовали 15 команд по четыре человека плюс запасной. Украина, кроме личной победы Боженко, выиграла и общий зачет, второе-третье места забрали итальянцы и болгары.

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«Украина постоянно принимает участие в чемпионате мира. Мы уже дважды были на пьедестале, заняв второе и третье места. Однако в личном зачете Украина еще не имела медали. Это первая – и сразу золотая», – рассказал руководитель областной федерации рыболовного спорта Олег Ривак.

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Победа Украины логична: в СССР эта республика была столицей спортивного рыболовства. До 1917 года во многих городах Российской империи работали рыболовные общества спортивно-товарищеского характера. Но при советской власти их объединили в районные Отдел-секции Украинского общества охотников и рыболовов. В начале 60-х таких кружков насчитывалось более 400 штук, в которых числились до 250 тысяч человек.

Рыбалка Фото: Getty Images

Какие бывают соревнования?

Рыболовный спорт имеет весовые категории: ловля донной удочкой, ловля карпа, ловля спиннингом с берега, ловля спиннингом с лодки, ловля поплавочной удочкой, ловля на мормышку со льда, ловля на блесну со льда. В соревнованиях участвуют до шести человек либо одиночки. Турниры проходят в пресной, морской воде, на горных реках и озерах. Есть даже рыбалка на суше – кастинг, цель которого забросить снасть с грузилом как можно дальше и точнее. По каждому виду проводится свой чемпионат со своими правилами.

Как проводятся турниры?

Во время турнира в Болгарии, на котором победили украинцы, в реку запускали форель с ферм – так рыбы в реке становилось больше, чем в природных условиях, а соревнование – интереснее. У команд было четыре тайма по 45 минут. За каждый период требовалось поймать больше рыбы, чем все остальные соперники. Каждую рыбу считают поштучно, и в зачет идет только форель, которую сразу же отпускают. Затем результаты таймов суммируются и определяется лидер первого дня. Затем идет второй день.

Рыбалка на закате Фото: Getty Images

Но есть и более серьезные и замороченные турниры, например, чемпионат мира Международной федерации нахлыстовой ловли, которую основали еще в 1952 году. У этого турнира есть шесть раундов, которые длятся по три часа и проводятся в пяти различных географических точках, на реках и озерах, чтобы проверить все скиллы рыбаков. Всю пойманную рыбу считают не поштучно или по общему весу улова, а по длине.

Всего было проведено 39 чемпионатов мира под эгидой Международной федерации нахлыстовой ловли. Последний прошел в Австралии в 2019-м: команды соревновались на трех озерах и двух реках. Ловили бурую и радужную форель. Командный зачет выиграли французы, а личный – англичанин Говард Кростон.

Рыбаки получают деньги?

Как и в киберспорте, лучшие рыбаки мира могут зарабатывать нереальные призовые. Например, в США спортивное рыболовство уже развилось до уровня индустрии. Рыбаки не тратят свои деньги на участие в турнирах, а получают спонсорские и призовые. Так самый известный рыболов в США Кевин ВанДам за карьеру собрал 6,4 млн долларов призовых.

Кевин ВанДам с уловом Фото: Getty Images

В России соревнования делятся на региональные и всероссийские. При этом в региональных могут участвовать спортсмены из других областей – турниры открытые. Но призовые в России не сравнятся с США: как правило, спортсмены сами платят за дорогу, участие и проживание, а награждают их кубками, медалями и новыми снастями от спонсоров, а призовые деньги – штука редкая.

Как стать рыболовом-спортсменом?

Помимо того, что требуется отточить навыки рыбной ловли разными способами, необходимо разбираться в поведении рыб, устройстве рек и озер, как работают разные приманки. Лучше всего – найти профессионала и взять у него уроки, потому что новички совершают ошибки, о которых даже не догадываются. Если в городе или регионе есть рыболовный клуб, в него стоит вступить – это потребуется для участия в соревнованиях.

Кроме того, нужны спортивная книжка и спортивная страховка жизни, на случай утопления или несчастного случая.

Для соревнований по рыбалке нужно научиться пользоваться донной удочкой, спиннингом, удочкой для ужения нахлыстом, изучить ловлю в проводку (когда рыба принимает снасть за плывущий по воде корм) и на мормышку.

Тянем-потянем, вытянуть не можем Фото: Getty Images

Можно ли забирать рыбу с собой?

Главный принцип спортивной рыбалки – поймал и отпустил. Есть специальные правила, как ловить, держать и снимать рыбу, чтобы нанести ей минимальный урон: нельзя брать сухими руками, держать за хвост, относить далеко от воды и т.д.. В Бразилии, например, вообще придумали правило, что за каждую выловленную и отпущенную рыбу спортсмены платят в казну клуба.

К добыче в принципе относятся очень бережно. Спортсмены используют только щадящие снасти (нельзя ловить на тройные крючки или крючки с бородкой, чтобы серьезно ранить рыбу). Рыбаки четко следуют ограничениям по сезону, лицензиям и количеству выловленной рыбы.