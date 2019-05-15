Бразильская фитнес-модель Грациана Барбоза – настоящая легенда на родине. Уже в 16 лет она начала подрабатывать танцовщицей, чтобы хоть как-то добыть деньги на еду и учебу, и достигла огромных успехов – ее стали снимать в журналах и приглашали танцевать на карнавалы. В 24 Грациана переключилась на фитнес и модельную карьеру.

Ее легендарные бедра по сей день остаются объектов горячих споров. Барбоза уверяет, что накачала нижнюю часть тела путем многодневных кропотливых тренировок в зале. Хейтеры настаивают на стероидах и содействии хирургов, а видео с тренировок называют фейком – дескать не блины на штангах, а пустышки. Так или иначе у инстаграма Грацианы 7,7 млн подписчиков, и он весьма активно наполняется.

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