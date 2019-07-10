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Фитнес-богиня сделала идеальное тело и заработала 3 млн евро. У нее убойный пресс и горяченные бедра
Хотел бы потренироваться с Бриттни Джексон?
Знакомьтесь, это Бриттни Джексон – фитнес-императрица и профессиональный тренер. В спорт девушку привела ее мать. Сначала Бриттни набрала много лишнего веса, но потом изучила вопрос питания и вдохновила многих людей. Бэйб бесплатно консультировала желающих, но потом поняла, что из этого можно сделать бизнес. C 2013 года она заработала около трех миллионов евро.
Сейчас на инстаграм Бриттни подписано 1,5 млн человек. Потренировался бы с ней?
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