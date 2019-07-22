Родители с детства привили Лорен, что она должна заниматься спортом, следить за фигурой и питанием, а еще отказаться от алкоголя. Но даже это не уберегло девушку от проблем со здоровьем - в 20 лет ей удалили почку. После операции Лорен вернулась в зал и сделала карьеру. Сейчас на ее инстаграм подписано девять млн человек.

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