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Эта дама с детства за фитнес. Посмотри, какую фигуру она сделала в зале
Лорен Симпсон за ЗОЖ.
Родители с детства привили Лорен, что она должна заниматься спортом, следить за фигурой и питанием, а еще отказаться от алкоголя. Но даже это не уберегло девушку от проблем со здоровьем - в 20 лет ей удалили почку. После операции Лорен вернулась в зал и сделала карьеру. Сейчас на ее инстаграм подписано девять млн человек.
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